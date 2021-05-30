В начале рабочей недели большинство районов Казахстана ждут жара и ураганы

В большинстве регионов Казахстана с началом новой недели из-за жары, грозы и града объявлено штормовое предупреждение, - говорится в прогнозе погоды, опубликованной Казгидрометом.

На большую часть территории будет влиять обширный циклон, который вместе с атмосферными фронтальными разделами принесет дожди с грозами. Лишь на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, возможен град, - передает Sputnik Казахстан.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе порывы до 15-20 м/с, в то же время днем местами сохраняется сильная жара - до 38 градусов. Такая же погода ожидается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь, гроза, днем шквал, град, а в Атырауской области местами ожидается гроза.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, местами Костанайской, на юге Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено и в Нур-Султане – завтра днем в столице ожидается гроза, ветер южный, юго-западный, порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит плюс 17-19, а днем - 30-32 градуса. В Алматы ожидается ночью плюс 17-19, днем 30-32, в Шымкенте ночью 18-20, а днем 35-37 жары.