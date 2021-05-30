Ростовский аэропорт Платов ждет серьезный рост числа авиарейсов

В скором времени в донском аэропорту Платов может сильно увеличиться количество рейсов, и связано это с закрытием рейсов над территорией Беларуси, - сообщил телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на аналитический центр "Акценты". Причиной изменений может стать.

Главным преимуществом Платова и аэропорта в Минеральных Водах называют расположение, из-за чего авиагавани смогут принять больше рейсов, в том числе для дозаправки, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, аэропорт Платов был открыт в Аксайском районе Ростовской области 7 декабря 2017 года.