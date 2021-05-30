В Екатеринбурге мужчина обстрелял прохожих, есть раненые - источник

Сегодня вечером неизвестный открыл с балкона в Чкаловском районе Екатеринбурга стрельбу по прохожим, - сообщил информированный источник.

Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из карабина "Сайга", ранив, по предварительным данным, двоих человек, в том числе ребенка, - передает "Интерфакс".

Стрелок заблокирован в квартире жилого дома на улице Бородина, но продолжает отстреливаться. Территория вокруг дома оцеплена, подъезд эвакуирован.

Позже стало известно, что в ходе стрельбы были ранены сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка. У сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.

Официального подтверждения этой информации пока не получено, - добавили в агентстве.