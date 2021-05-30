Иран прокачал первую нефть по нефтепроводу Гуре – Джаск - СМИ

Тегеран осуществил первую поставку нефти через нефтепровод Гуре - Джаск, с помощью которого нефтяной экспорт Ирана переместят из зоны Персидского залива в Оманский залив, - сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Первая партия нефти была отправлена из района Гуре и затем успешно доставлена в порт Джаск, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Строительство нефтепровода Гуре-Джаск является стратегическим проектом правительства Ирана, он позволит экспортировать напрямую из Оманского залива, минуя Ормузский пролив, до 1 млн баррелей нефти в сутки.

14 декабря 2020 года президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что строительство нефтепровода Гуре - Джаск будет завершено до конца работы нынешнего правительства.