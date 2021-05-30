Беларусь призвали налаживать отношения с Крымом

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил удивление тем, что "после такого отношения со стороны западных стран" Минск до сих пор не признал полуостров российским и не стал налаживать с ним экономические отношения.

"Для Беларуси, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение", - сказал Шеремет, передает РИА Новости.

Такой шаг со стороны Минска стал бы "справедливым и братским", - отметил депутат, добавив: Беларуси, оказавшейся под западными санкциями, было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе в плане развития транспортных и туристических связей.

Ранее гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил о том, что полетам лайнерам компании в Крым должно предшествовать "политическое признание" полуострова российским.

В то же время глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец отметил, что сейчас у перевозчика есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в республике, а после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов "Белавиа" авиакомпании нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании", - добавил он, отметив: согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.