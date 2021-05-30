Кубанские полицейские задержали сбежавшего из колонии в Адыгее грабителя

Полицейским Анапы удалось оперативно задержать сбежавшего 28 мая из колонии-поселения в Майкопе (Адыгея) заключенного, - сообщает пресс-служба ЦФСИН Кубани.

"Уроженец города Севастополя, совершивший уклонение от отбывания наказания в колонии-поселении №6 в Майкопе, был задержан в Анапе и возвращен сотрудниками УФСИН в исправительное учреждение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Сбежавший заключенный был осужден за грабеж, - уточняется в сообщении.