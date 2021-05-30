Байден обсудил соблюдение прав человека с Си Цзиньпином и обсудит с Путиным

Президент США Джо Байден провел обстоятельную телефонную беседу с китайским лидером Си Цзиньпином.

"У меня была долгая беседа два часа назад с президентом Си. Я дал ясно понять, что мы не можем иначе, а только говорить о правах человека по всему миру. Потому что такие мы", - сказал Байден, выступая в честь национального праздника США "Дня памяти", передает РИА Новости.

Эту же тему Байден планирует поднять и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.