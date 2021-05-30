Остатки джебраильского села Хаджи Исаглы (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана на своей официальной странице сегодня опубликовало видео из освобожденного от армянской оккупации села Хаджи Исаглы в Джебраильском районе страны.

О том, что здесь некогда было цветущее село, не напоминает практически ничего – инфраструктура отсутствует полностью, нет нормальных дорог, а о том, что здесь когда-то были дома сельчан, напоминают лишь их фундаменты, сквозь которые проросли молодые деревья. Село полностью разграблено, даже остатки несущих стен остались у нескольких домов во всем селе.