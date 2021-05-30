Казахстанские перевозчики возмутились введением платных дорог

Водители казахстанских большегрузов провели акцию протеста против введения платных дорог на западе Казахстана: собравшись у въезда в Уральск они заявили, что их не устраивает состояние трасс, поэтому платить они не хотят.

"Возьмите, к примеру, трассу Уральск - Атырау, там одни памятники стоят. Все аварийное, за что платить? На дорогах нет связи, если сломаюсь где-то, то вынужден стоять, просить кого-то. Пусть тогда создадут условия, построят качественную дорогу. И потом мы с расценками не согласны", – цитирует одного из водителей грузовика региональное издание "Мой город", передает Sputnik Казахстан.

Аналогичное собрание прошло и на объездной дороге в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь КазАвтоЖола Диас Ахметшарип, добавив: стороны договорились, что вопрос касательно тарифов еще будет рассматриваться, планируется рабочее совещание, а там, где это необходимо, сначала проведут ремонт.

Общественники в течение недели соберут предложения от водителей. Затем планируется рассмотрение проектов приказов о вводе платных дорог, где определят тарифы и сроки введения платной системы.

Напомним, в 2021 году в Казахстане планируется ввести систему взимания платы на 5,8 тыс км автодорог республиканского значения.