Купальный сезон в Крыму не начнется с первым днем лета

В нынешнем 2021 году в Крыму сдвинется купальный сезон, - рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас температура воды в Черном море варьируется от 16 до 17 градусов, что недостаточно для комфортного купания. В начале календарного лета мы все-таки подберемся к отметке в 18 градусов, но это под большим вопросом. Сдвижка купального сезона все же произойдет, и случится это на большей части европейской России", - подчеркнул специалист, передает "АиФ-Крым".

В целом в июне на полуострове будет довольно прохладно: в начале лета в регион придет незначительное похолодание, и лишь к концу месяца все вернется на свои места, - добавил синоптик.