Депутаты от ЕНД примут участие в заседании парламента Грузии

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота, - заявил сегодня председатель партии Ника Мелия после заседания ее политсовета.

"Мы будем бороться с правящей партией "Грузинская мечта" везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Бидзина Иванишвили везде будет встречать сопротивление", - сказал Мелия.