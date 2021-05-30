Тройное ДТП под Нижним Новгородом унесло четыре жизни

Случившееся сегодня в городе Бор Нижегородской области дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей стало летальным для четырех человек, трое госпитализированы, - сообщил представитель экстренных служб.

"ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на 42 километре автомобильной дороги регионального значения Р-159 "Нижний Новгород-Киров". Пострадали семь человек (в том числе два ребенка), из них четыре человека погибли, трое госпитализированы", - сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.