Кубань ждет дождливый понедельник

Грядущая неделя для жителей большинства районов Кубани начнется с дождей, - сообщили сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра в Краснодаре будет пасмурно, а вечером и ночью пройдут небольшие дожди.

В большинстве районов Краснодарского края также ожидаются осадки, в том числе град, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 26 тепла, а в приморских зонах до 20-25 со знаком плюс. Ветер будет умеренным – его скорость составит 6-11 м/с, и лишь местами порывы до 17 м/с, - передает портал Юга.ру.

Температура воды в Черном море на побережье Анапы достигнет 18 градусов тепла, в Сочи 16, Туапсе - 18, Геленджика - 20 со знаком плюс.

Пасмурная погода в Краснодаре сохранится 1 и 2 июня, а температура воздуха по ночам будет опускаться до 17 градусов. Похолодает к середине недели и днем - воздух прогреется лишь до 20 градусов.