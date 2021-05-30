Немецкая делегация в восторге от российского Крыма

Немецкая делегация покидает Крым с эйфорией и планирует в будущем году повторить визит на полуостров в более расширенном составе, - заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

"Часть группы уже покинула Крым. Уезжают они с особой эйфорией. Полуостров с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым - безопасный регион, в котором мирной жизнью живут люди и могут спокойно приезжать туристы", - рассказал Гемпель, цитирует его РИА Новости.

Немецкая делегация изъявила желание уже в более расширенном составе посетить Крым в следующем году и провести здесь крупный международный турнир по хоккею.

Напомним, делегация из 25 граждан ФРГ находилась в Крыму с ознакомительным визитом с 22 мая, он проходил в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".