В Краснодаре сегодня тушили подстанцию

Сегодня утром в краснодарском ЖК "Шоколад" на улице Покрышкина горела подстанция, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение поступило на пульт диспетчера в 9:17, а уже через восемь минут спасатели прибыли на место и установили, что на площади 20 кв м горит подстанция. К 9:32 пожар был локализован, а к 9:45 — полностью ликвидирован, - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Возгорание тушили шесть спасателей и две единицы техники, его причины выясняются.