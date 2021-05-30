Грузия приняла годовой план по интеграции в ЕС

В Грузии утвердили национальный план действий по интеграции страны в ЕС на 2021 год, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации правительства.

Обсуждение стратегии прошло в ходе заседания комиссии по интеграции Грузии в ЕС под председательством премьера Ираклия Гарибашвили. План затрагивает мероприятия, которые будут реализованы в течение года - все они отвечают обязательствам и срокам, установленным Соглашением об ассоциации, - передает Грузия Online..

"Предусмотрены такие направления, как консолидация реформ, проводимых в рамках интеграции, внешнее измерение интеграции в ЕС и внедрение эффективных

коммуникаций по заявке на членство в ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также участники встречи подвели итоги заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, прошедшего в Брюсселе 16 марта 2021 года, - говорится в сообщении.