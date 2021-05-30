Российские эксперты прибыли для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

В Египет для контрольной инспекции международных аэропортов курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха прибыла в воскресенье группа российских экспертов, сообщает Египетская холдинговая компания по управлению аэропортами и организации воздушного движения, пишет ТАСС.

В Египет прилетели 12 российских специалистов - две контрольные комиссии, каждая из которых займется проверкой одного аэропорта.

"Они еще раз проверят внедрение мер безопасности, функционирование камер наблюдения, процедуры досмотра пассажиров и багажа, обеспечение безопасности самолетов, процедуру входа и выхода персонала на взлетно-посадочную полосу, ситуацию с безопасностью в отелях и туристических комплексах, а также принимаемые санитарные меры в связи с пандемией нового коронавируса", - пояснили в компании.

Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря 23 апреля. Для реального восстановления авиасообщения авиационными властями и органами безопасности должен быть завершен весь комплекс необходимых мероприятий.