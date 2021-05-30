Власти вводят в Узбекистане новый праздник

Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания 29 мая принял закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", такое сообщение распространила пресс-служба верхней палаты парламента.

Новый праздник будет отмечаться жителями страны 15 апреля.

"В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", - цитирует сообщение пресс-службы Sputnik Узбекистан.

Кроме того, каждый год в этот день в республике будут проводиться церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".