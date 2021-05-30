Тепло вернется в Москву к концу следующей недели

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что теплая погода вернется в Москву после 3 июня, передает РИА Новости.

"На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на четыре-шесть градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня", - пояснил синоптик.

Ближайшие прохладные дни будут сухими, иногда будет проглядывать солнце.

"Так, если 1 июня ночью воздух будет остывать до плюс 1-6, днем - не выше плюс 14-19, 2 июня под утро - плюс 4-9, а после полудня - плюс 15-20, то 3 июня температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло: в дневные часы термометры покажут чуть выше плюс 20", - рассказал Тишковец.

К следующим выходным начнется настоящее лето - по ночам до 9-14 градусов тепла, днем - плюс 22-27.