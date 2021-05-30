Глава МИД Израиля прибыл в Египет для обсуждения соглашения о перемирии c Палестиной

В воскресенье министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл с визитом в Каир на обсуждение перемирия с Палестиной. Глава МИД Израиля прибыл в Египет впервые за 13 лет.

Главы МИД Израиля и Египта проведут переговоры на тему достижения постоянного соглашения о перемирии между палестинцами и израильтянами, Каир выступает в этом вопросе главным посредником и наблюдателем, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Перед вылетом в Каир Ашкенази заявил, что на переговорах планирует обсудить со своим египетским коллегой Самехом Шукри проблему восстановления Газы, а также механизмы политического урегулирования ситуации.

По информации телеканала Extra news, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил в Израиль и Палестину делегацию представителей сферы безопасности высокого уровня во главе с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем. В воскресенье делегация проведет переговоры в Тель-Авиве с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Затем египетские представители встретятся в Рамалле с палестинской администрацией.