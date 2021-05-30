Ученые: помолодеть на три года помогут диета и пробиотики

Процесс старения можно легко обратить вспять на три года, выяснили генетики, пишет "Лента.ру".

За восемь недель можно уменьшить признаки биологического старения на три года, для этого нужно правильно питаться, принимать пробиотики, улучшить режим сна и заниматься спортом.

В исследовании приняли участие 43 здоровых мужчины 50-72 лет. Восемь недель они придерживались программы, включающей диету, сон, физические упражнения и отдых, а также прием пробиотиков и фитонутриентов. В результате эпигенетические часы ДНК показали значимое снижение маркеров биологического возраста - более чем на три года.

"Что чрезвычайно интересно, так это то, что пища и образ жизни, включая специфические питательные вещества и пищевые соединения <…> способны оказывать такое влияние на те паттерны метилирования ДНК, которые показывают старение и возрастные заболевания", - отметила ведущий автор исследования, доктор Кара Фитцджеральд.