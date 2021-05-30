Жапаров: Россия и Киргизия являются вечными союзниками и партнерами

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал Россию и Киргизию вечными союзниками.

"Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы - вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана", - сказал Жапаров в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Президент Киргизии посетил Россию 24 мая. В интервью он подчеркнул, что "остался очень доволен итогами встречи" с Владимиром Путиным.