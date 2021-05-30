Пашинян назвал приемлемыми предложения России об урегулировании ситуации на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что предложение России по урегулированию ситуации на границе Азербайджана и Армении приемлемы.

Ранее как приемлемое охарактеризовал предложение России вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать", - сказал Пашинян в видео со встречи с жителями города Апаран, опубликованном на его странице в Facebook.

Также Пашинян назвал приемлемым предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "зеркальном" выводе сторонами войск с приграничной линии и начала после этого процесса делимитации и демаркации границ под международной эгидой.