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Азовское море прогрелось до комфортных 23 градусов

Азовское море прогрелось до комфортных 23 градусов

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что на сегодняшний день лучше всего вода прогрелась в Азовском море.

Температура воды у берега в Ейском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском районах составляет плюс 23, комфортными для купания детей считаются плюс 22.

В Черном море вода прохладнее на несколько градусов, там теплее всего вода в районе Геленджика - плюс 20 градусов и у Туапсе - плюс 19.

Прогрев морской воды зависит не только от температуры воздуха и активности солнца, но и от течений.

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Вестник Кавказа

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