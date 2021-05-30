Азовское море прогрелось до комфортных 23 градусов

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что на сегодняшний день лучше всего вода прогрелась в Азовском море.

Температура воды у берега в Ейском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском районах составляет плюс 23, комфортными для купания детей считаются плюс 22.

В Черном море вода прохладнее на несколько градусов, там теплее всего вода в районе Геленджика - плюс 20 градусов и у Туапсе - плюс 19.

Прогрев морской воды зависит не только от температуры воздуха и активности солнца, но и от течений.