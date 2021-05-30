Израиль с 31 мая вводит запрет на выезд в Россию из-за коронавируса

В воскресенье Минздрав Израиля сообщил, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, в которые запрещен выезд граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция", - сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой израильского Минздрава.

Отмечается, что запрещен выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения, исключение может быть сделано для особых случаев.

Напомним, в воскресенье в России выявили максимальное с середины марта число случаев коронавируса.