В мире начался ажиотаж вокруг российской вакцины "Спутник V"

Ажиотажный спрос наблюдается вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во всем мире, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - заявил глава РФПИ.

Эффективность препарата подтверждена не только в России, но и в Мексике, Аргентине, Венгрии "и многих других стран, которые используют российскую вакцину", отметил он.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек.