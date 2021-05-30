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В мире начался ажиотаж вокруг российской вакцины "Спутник V"

В мире начался ажиотаж вокруг российской вакцины &quot;Спутник V&quot;

Ажиотажный спрос наблюдается вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во всем мире, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - заявил глава РФПИ.

Эффективность препарата подтверждена не только в России, но и в Мексике, Аргентине, Венгрии "и многих других стран, которые используют российскую вакцину", отметил он.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек.

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Вестник Кавказа

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