Азербайджан открывает первую таможню на освобожденных территориях

Худаферинский погранично-таможенный пункт планируется в ближайшее время открыть на границе Азербайджана и Ирана, сообщил губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди. Это будет первый пункт пропуска на освобожденных территориях Азербайджана.

Губернатор Восточного Азербайджана отметил, что вопрос функционирования таможенного пункта в Худаферине находился в центре внимания официальных лиц Азербайджана и Ирана после освобождения от оккупации азербайджанских территорий.

Работа этого пункта поможет развитию экономики и товарооборота иранской провинции, сделает удобными поездки из Тебриза в Азербайджан, добавил Пурмухаммеди.

Также открытие КПП в Худаферине упростит поездки в Азербайджан для участия в восстановлении освобожденных от оккупации территорий страны, об этом в начале года говорил заместитель начальника по вопросам экономической координации иранской провинции Восточный Азербайджан Али Джахангири.

КПП в Худаферине будет иметь решающую роль в транспортировке оборудования, товаров и техники, необходимых иранским компаниям, которые будут участвовать в процессе восстановления Карабаха, объяснил Джахангири, передает Sputnik Азербайджан.

Джебраильский район и Худаферин были оккупированы в 1993 году, Азербайджан освободил этот район 18 октября 2020 года в ходе Второй Карабахской войны.