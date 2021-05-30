Рухани отправил в отставку главу Центробанка Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани отправил в отставку главу иранского Абдольнасера Хеммати, который включен в список кандидатов, допущенных до участия в президентских выборах, передает агентство Mehr.

Хеммати на посту заменил Хамид Пормохаммади, ранее занимавший должность замглавы Организации бюджетного планирования.

Право принять участие в качестве кандидатов на пост президента в предстоящих выборах имеют семь кандидатов, их имена Совет стражей конституции Ирана назвал 25 мая, список поддержал духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президентские выборы в Иране состоятся 18 июня.