В Европарламенте видят необходимость в ужесточении санкций против российских должностных лиц

О необходимости ужесточить санкции против российских должностных лиц и наладить контакт с диссидентами заявил спикер Европейского парламента Давид Сассоли. Так он ответил на вопрос о проблемах, которые есть в отношениях Евросоюза и России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских должностных лиц, но при этом поддерживать тесный контакт с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ", - сказал он в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газетах немецкой редакционной группы Funke.

Спикер ЕП не стал уточнять, с чем могут быть связаны новые антироссийские санкции.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг посаженного в Минске самолета Ryanair и отметил, что можно полагать, что и без того тесные связи Москвы и Минска и дальше будут укрепляться на фоне давления ЕС на Беларусь.

Напомним, Сассоли включен российским МИДом в список граждан государств - членов ЕС, которым ограничен въезд на территорию России.