В Петербурге начался сезон белых ночей

В конце мая в Санкт-Петербурге традиционно начинается сезон белых ночей, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"До конца следующей недели в Санкт-Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются… Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи", - поделился синоптик.

ПМЭФ в Санкт-Петербурге откроется 2 июня, по словам Вильфанда, участникам форума повезло наблюдать это явление.