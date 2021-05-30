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Wizz Air в июне свяжет Кутаиси и три города Европы

Wizz Air в июне свяжет Кутаиси и три города Европы

Лоукостер Wizz Air с июня снова начнет выполнять регулярные рейсы из Кутаиси в Европу.

Летом улететь из Кутаиси можно будет в Будапешт, Вроцлав и Вену, сообщает Агентство гражданской авиации в соцсети Facebook.

Первыми возобновятся перелеты в Будапешт - с 19 июня, во Вроцлав можно будет отправиться с 26 июня, в Вену - с 29 июня. Все рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Напомним, Грузия возобновила авиасообщение с 1 февраля.

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Вестник Кавказа

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