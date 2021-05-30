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В Узбекистане автомобиль снес группу выпускников, четверо погибли

В Узбекистане автомобиль снес группу выпускников, четверо погибли

В Хорезмской области 24 мая случилось смертельное ДТП, Nexia снесла шестерых выпускников школы №22.

Смертельная трагедия произошла на 14-м километре дороги "Янгиарык — Ханка", 39-летний мужчина потерял управление и наехал на школьников, которые шли по краю дороги. Автомобиль упал в канаву. В результате ДТП на месте скончались три выпускника, еще один умер в больнице. Пострадали еще два школьника, они госпитализированы с тяжелыми увечьями, за их жизни борются врачи, сообщает областной УВД.

Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

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Вестник Кавказа

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