В России впервые с середины марта выявили 9 694 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9,7 тыс случаев заболевания, это максимум с 19 марта.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 694 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 301 (13,4%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 719, это максимум с 14 мая, в Петербурге - 829, в Московской области - 748. В Крыму 98 новых случаев, в Краснодарском крае - 94, в Ставропольском крае - 75, в Дагестане - 46, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 12, в Чечне - 12, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 6.

Суточный прирост составил 0,19%, коэффициент распространения увеличился до 1,11, это максимум с 15 октября 2020 года. Общее число инфицированных в России - 5 063 442 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 7 386 человек, за весь период - 4 677 870 человек.

Умерли за сутки 355 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 121 162 человека. За минувшую неделю умерли 2 680 пациентов, это недельный максимум с конца марта.