В России помнят о подвигах "Дикой дивизии"

Девять лет назад, в начале июня 2012 года, в Назрани был открыт памятник Ингушскому конному полку Кавказской Туземной конной дивизии, символизирующий дух братства, отвагу и храбрость всадников "Дикой дивизии". Уже более ста лет о этом уникальном явлении вспомниают не только на Кавказе.

"Дикие" спасли русскую армию в Румынии; "дикие" безудержным ударом опрокинули австрийцев и во главе русской армии прошли всю Буковину и взяли Черновицы. "Дикие" ворвались в Галич и гнали австрийцев неделю тому назад. И вчера вновь "дикие", спасая отступавшую митинговую колонну, рванулись вперед и отбив позиции, спасли положение… "Дикие" инородцы… Они заплатят России кровью за всю ту землю, за всю ту волю, которых требуют сегодня же организованные солдаты, бегущие с фронта на тыловые митинги". Эти строки, опубликованные в популярной в 1917 году газете "Утро России", посвящены уникальному явлению в российской военной истории – "Дикой" дивизии, как ее окрестили российские журналы и газеты военного времени за соответствующий нетипичный для русской дореволюционной армии антураж.

В Российской империи воинская повинность распространялась далеко не на всех подданных. Подданные неправославного исповедания, не принадлежащие к европейским народам, считались по закону "инородцами" и призыву на военную службу не подлежали. Лица, по сословию принадлежащие к инородцам, могли попасть в русскую армию только двумя путями: либо получив специальное военное образование с присвоением офицерского чина, либо уйдя в армию добровольцем.

"Дикая" дивизия была организована по национальному принципу. Так, в первую бригаду генерал-майора князя Багратиона входили Кабардинский (из кабардинцев и балкарцев) и Дагестанский (из дагестанских народов) конные полки, во вторую бригаду полковника Хогондокова входили Татарский (азербайджанский) и Чеченский полки. Третья бригада генерал-майора Вадбольского включала в себя полки Черкесский (черкесы, абхазы и карачаевцы) и Ингушский (ингуши). В каждый полк входило четыре эскадрона, в которых состояли совокупно 22 офицера (штаб- и обер-), три военных чиновника из Военного министерства, один полковой мулла, 575 строевых нижних чинов (всадники) и 68 нестроевых нижних чинов (вспомогательный персонал – кузнецы, конюхи и т.д.)

Они отделялись от остальных воинских частей и образовывали особенную часть вооруженных сил, функционирующую по собственным уставам и правилам – инородческие войска. Именно к таким войскам и относилась Кавказская туземная конная дивизия, созданная именным указом императора Николая II от 23 августа 1914 года в составе трех бригад по два конных полка в каждой.

Начальником дивизии стал сам брат императора великий князь Михаил Александрович, начальником штаба дивизии назначен полковник Яков Юзефович (литовский татарин, мусульманин). Большую часть войны дивизия провела в составе Юго-Западного фронта (генерал от артиллерии Николай Иванов), входила во 2-ой кавкорпус генерал-лейтенанта Нахичеванского. Солдаты и офицеры дивизии проявили особую доблесть и храбрость в боях против австрийцев в Галиции, в Румынии, многие из них были награждены Георгиевскими крестами и императорскими орденами (в совокупности около 3500 человек, весь офицерский корпус был отмечен наградами за доблесть и воинское мужество).

На памятнике в Назрани можно увидеть мемориальную доску, где выбиты словам государя-императора: "Генерал-губернатору Флейшеру. Как горная лавина обрушился Ингушский полк на Германскую железную дивизию. В истории Русского Отечества, в том числе нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части, вооруженной тяжелой артиллерией: 4,5 тыс. убитых, 3,5 тыс. взятых в плен, 2,5 тыс. раненых, менее чем за полтора часа перестала существовать дивизия, с которой боялись соприкасаться лучшие войсковые части наших союзников, в том числе Русской армии. Передайте от моего имени, царского двора и от имени всей Русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, сестрам, женам, невестам этих храбрых орлов Кавказа, положивших своим бесстрашным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия! Честь им и хвала!

С братским приветом Николай II. 25 августа 1916 года".