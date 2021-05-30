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Нурмагомедов рассказал, что удержался от соблазна провести бой против Мейвезера за $100 млн

Нурмагомедов рассказал, что удержался от соблазна провести бой против Мейвезера за $100 млн

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию распространенную ранее менеджером Али Абдель-Азиза, что было многомиллионное предложение о бое против американского боксера Флойда Мейвезера, которое он отверг.

«Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было», - сообщил Нурмагомедов, пишет Gazeta.ru.

По словам менеджер Хабиба, россиянину предлагали за бой $100 млн.

Нурмагомедов завершил карьеру в марте этого года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

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Вестник Кавказа

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