Собянин объяснил всплеск заболеваемости в Москве длинными майскими праздниками

Мэ Москвы Сергей Собянин дал объяснение росту заболеваемости коронавирусом весной в столице.

"Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний. Сейчас к ним еще добавился коронавирус", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-1".

В конце весны всплеск случился после длинных праздников.

"После майских праздников - это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что почти 10 дней [люди] находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику, а пришли к врачам, дождавшись рабочих дней", - отметил Собянин.

В Москве с начала пандемии выявлено более 1,173 млн случаев заражения,, умерли более 20 тыс пациентов.