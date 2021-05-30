Мир на игле: пандемия повлияла на рост числа наркоманов

В 2009 году 210 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики, что составляло 4,8% мирового населения. В 2018 году эта цифра превысила 269 млн, что составляет 5,3% населения, пишет Modern Diplomacy. Недавно опубликованный Всемирный отчет о наркотиках оценивает тенденции развития мирового рынка наркотиков за последние десять лет, особенно с учетом Covid-19. Увеличилось как общее число зависимых, так и доля употребляющих наркотики в сообществах по всему миру.

За последние два десятилетия количество злоупотребляющих наркотиками в развивающихся странах росло намного быстрее, чем в развитых странах. В некоторой степени это отражает разницу в общем росте населения за этот период (7% в развитых странах и 28% в развивающихся странах), а также подчеркивает быстрый рост молодого населения в развивающихся странах.

Подростки и молодые люди составляют наибольшую долю потребителей наркотиков. В период с 2000 по 2018 год в развивающихся странах население этой возрастной группы увеличилось на 16%, а в развитых странах уменьшилось на 10%.

Урбанизация стала движущим фактором формирования нынешнего и будущего рынка наркотиков. Как в развитых, так и в развивающихся странах наркоманов больше в городах, чем в сельской местности. Частично причиной общего роста употребления наркотиков является крупномасштабная миграция людей из сельских в городские районы: более половины населения мира сейчас живет в городских районах, по сравнению с 34% в 1960 году. Урбанизация остается ключевым фактором в динамике рынка наркотиков, особенно в развивающихся странах, где тенденции урбанизации более очевидны.

Рост благосостояния связан с увеличением употребления наркотиков, но бедные люди значительно чаще страдают от сопутствующих заболеваний. Во всем мире злоупотребление наркотиками более распространено в развитых странах, чем в развивающихся. Употребление таких наркотиков, как кокаин, например, распространено в богатейших регионах мира. Точно так же внутри стран уровень злоупотребления наркотиками среди богатых слоев общества относительно высок. Однако люди с более низким социально-экономическим статусом чаще страдают от болезней, связанных с употреблением наркотиков.

Существует связь между употреблением наркотиков и болезнями среди групп с низкими доходами. Такая модель менее типична для более богатых социальных классов.

Экономические ограничения, спровоцированные глобальным кризисом Covid-19, могут усугубить риски для наиболее уязвимых групп, включая тех, кто употребляет наркотики. Например, изменения на рынке труда, в частности рост безработицы, ведут к усилению употребления наркотиков, а пандемия лишила работы десятки миллионов людей по всему миру. Многие ищут спасения в мире наркотиков, сталкиваясь в итоге с фатальными последствиями.

Covid-19 может привести к дальнейшему расширению рынка наркотиков. Пандемия может побудить большее количество фермеров заняться выращиванием незаконных наркотических культур как из-за ограниченных возможностей контроля со стороны национальных властей, так и из-за того, что всё больше людей готовы рискнуть и заняться незаконной деятельностью во время экономического кризиса.

Ограничения, связанные с пандемией, привели к сокращению воздушного и наземного сообщения, следовательно, увеличилось количество морских перевозок. Риск перехвата на море низок, а количество контрабандных товаров, перевозимых по морю больше, чем по воздуху или по суше. Недавно появились сообщения о том, что кокаин доставляется напрямую из Южной Америки в Европу по морю.

Появление неконтролируемых на международном уровне веществ представляет собой стабильную тенденцию. При этом возникают новые виды потенциально вредных опиоидов. Рынок наркотиков становится все более сложным. В дополнение к традиционным веществам, таким как марихуана, кокаин и героин, добавляются сотни синтетических наркотиков, многие из которых не контролируются на международном уровне. Употребление сильнодействующих веществ не по медицинским показаниям также быстро растет. Ежегодно на внутренних рынках Соединенных Штатов появляется около 500 новых действующих веществ.

В настоящее время большинство из них является стимуляторами, за ними следуют синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов и небольшое количество опиоидов. Хотя общее количество новых психоактивных веществ выровнялось и стабилизировалось, соотношение изменилось. Из числа новых наркотических веществ, зафиксированных в 2014 году, на опиоидные психоактивные вещества приходилось всего 2%, но в 2018 году их количество выросло до 9%. Многие из новых опиоидных психоактивных веществ являются аналогами фентанила, передозировка которыми чревата летальным исходом, как то было зафиксировано в Северной Америке и других регионах.

В Северной Америке фентанил используется в качестве наркотика, усиливающего действие героина и других наркотиков (включая кокаин и метамфетамин), а некоторые вещества используются для производства контрафактных медицинских опиоидов. Новые психоактивные стимуляторы появились и в Европе: анализ выброшенных шприцев в шести европейских городах показал, что многие из них использовались для инъекции психоактивных веществ, которые вызывают серьезные разрушительные последствия.

Употребление новых психоактивных веществ, сформировавших большой рынок, может постепенно утвердиться среди наиболее обездоленных групп. Данные из Европы показывают, что синтетические каннабиноиды представляют собой серьезную проблему для маргинализированных групп, таких как бездомные и заключенные. В 22 странах новые психоактивные вещества употребляются заключенными. В большинстве государств синтетические каннабиноиды признаны очень опасными.

Контроль над химическими прекурсорами заставляет производителей наркотиков придумывать новые виды веществ. Многие химические вещества, наиболее часто используемые в качестве прекурсоров для синтеза наркотиков, такие как амфетамин, метамфетамин и экстази, подвергаются международной проверке. Торговцы наркотиками ищут альтернативы: не только плохо регулируемые вещества, но и химические соединения, специально разработанные для обхода правил, так называемые ”специальные прекурсоры”.

Вероятно, что с распространением Covid-19 производство наркотиков будет зависеть от дальнейшего контроля химических прекурсоров. Согласно отчетам из Мексики, в 2020 году нехватка прекурсоров метамфетамина, импортируемых из Восточной Азии, вызвала рост цен на метамфетамин в Мексике и Соединенных Штатах.

Скорость изменений на рынке наркотиков резко возросла. Синтетические наркотики заменяют опиаты в Центральной Азии и России. Рынки опиоидов в этих двух регионах преобразовались в период с 2008 по 2018 год.

Количество опиатов, перехватываемых властями Российской Федерации, уменьшилось примерно на 80%, количество людей, проходящих лечение от употребления опиоидов, также резко сократилось. Однако рынок стимуляторов, похоже, расширяется день ото дня. Есть свидетельства того, что метамфетамин и различные катионы, в том числе мефедрон сейчас повсюду на российском рынке наркотиков. Российские власти сообщают, что в последнее время количество подпольных лабораторий по производству различных незаконных наркотиков значительно увеличилось, удвоившись за два года: в 2018 году было выявлено 152 лаборатории.

Также наблюдается рост рынка метамфетамина в Афганистане и Ираке. Еще в 2012 году опросы, проведенные среди персонала больниц, тюрем и других учреждений, показали насколько распространено употребление метамфетамина в Ираке. Кристаллический метамфетамин стал еще одним серьезным наркотиком, вызывающим обеспокоенность, помимо фентанила и трамадола. Согласно проведенному исследованию, раздобыть каннабис труднее, чем фентанил или метамфетамин. Недавно иракские власти обнаружили несколько лабораторий по производству метамфетамина, и была выражена озабоченность по поводу большого импорта препаратов псевдоэфедрина: лаборатории по производству метамфетамина используют эти препараты в качестве прекурсоров.

В Афганистане производство метамфетамина, по всей видимости, началось в 2014 году. С тех пор объем изъятий метамфетамина неуклонно увеличивался. В первой половине 2019 года изъятия значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Крупные изъятия метамфетамина, который, как считается, был произведен в основном в Афганистане свидетельствует о быстром росте производства этого вещества.

Наркотики превратились из средства отвлечения для скучающего европейского мира в альтернативу для отчаявшихся людей, у которых нет шансов найти работу.