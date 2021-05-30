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В Симферополе за сутки выпало больше месячной нормы осадков

В Симферополе за сутки выпало больше месячной нормы осадков

В субботу на Симферополь обрушились ливни, выпало 48 мм осадков, это больше месячной нормы, сообщает Гидрометцентр Крыма.

В результате ливня некоторые улицы оказались подтоплены, несколько легковых автомобилей затопило, вода поступала даже в торговые центры и магазины. Информации о пострадавших нет.

"Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", - отметили синоптики, пишет РИА Новости.

В Белогорском районе выпало 43 мм осадков.

В воскресенье в региона также не исключены ливни и грозы с градом.

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Вестник Кавказа

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