В Симферополе за сутки выпало больше месячной нормы осадков
В субботу на Симферополь обрушились ливни, выпало 48 мм осадков, это больше месячной нормы, сообщает Гидрометцентр Крыма.
В результате ливня некоторые улицы оказались подтоплены, несколько легковых автомобилей затопило, вода поступала даже в торговые центры и магазины. Информации о пострадавших нет.
"Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", - отметили синоптики, пишет РИА Новости.
В Белогорском районе выпало 43 мм осадков.
В воскресенье в региона также не исключены ливни и грозы с градом.
Вестник Кавказа
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