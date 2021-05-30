Девочка, без вести пропавшая в Чарыне, найдена живой

Утром в воскресенье спасатели нашли в Чарынском каньоне девочку 2010 года рождения, накануне она пропала без вести после схода селя в горах.

В субботу на экскурсию в Чарын отправились восемь учеников гимназии №199 Алматы, пять родителей, три учителя. В результате схода селя погибли двое - ученица и учитель профильных предметов, шесть человек пострадали, один человек пропал без вести.

"При проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын работником ГННП "Чарынский каньон" была обнаружена девочка 2010 года рождения. Она находилась на левом берегу реки Чарын в трех-четырех километрах от места происшествия", - сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

Состояние девочки оценивается как стабильное, средней тяжести, она получила ушибы и ссадины.