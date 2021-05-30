ЕС предложил США совместно противостоять России

Евросоюз и США могут вместе вести политику противодействия против России и ее вызовов, следует из предложения в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США.

Заявление подготовлено Европой и направлено на согласование в Вашингтон, передает агентство Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - говорится в документе, посвященном совместному противодействию ЕС и США "беспрецедентным глобальным вызовам".

Также в тексте заявления предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Саммит ЕС-США, назначенный на 15 июня, позволит сторонам "подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международному правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и безопасности ради более демократического, справедливого, спокойного и безопасного мира".