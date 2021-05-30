Всемирный банк: восстановление экономики России набирает обороты

Согласно последнему отчету Всемирного банка по экономике России, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,2% в 2021 году, затем на 3,2% и 2,3% в 2022 и 2023 годах соответственно. Ожидается, что восстановление мировой экономики, более высокие цены на нефть и мягкие внутренние денежно-кредитные условия в 2021 году поддержат восстановление экономики за счет потребления домашних хозяйств и государственных инвестиций.

Базовый сценарий предполагает постепенное снижение числа новых случаев заражения COVID-19. ”В 2020 году ВВП России сократился на 3% по сравнению с сокращением на 3,8% в мировой экономике и на 5,4% в странах с развитой экономикой, - сказал ведущий экономист Всемирного банка в России Апурва Санги. - Несколько факторов помогли РФ добиться относительно хороших результатов: в последние годы страна предприняла значительные усилия по макрофискальной стабилизации, что привело к улучшению финансового положения. Среди других факторов были усиление регулирования и надзора в банковском секторе, усиленные буферы капитала и ликвидности, мягкие ограничения для промышленного и строительного секторов, более тесные связи с относительно быстрорастущим Китаем, небольшой сектор услуг и значительный государственный сектор, который защищен от безработицы”.

Финансовые результаты России ухудшились в 2020 году, но улучшились в первом квартале 2021 года. В 2020 году федеральный бюджет пострадал от шока, вызванного пандемией, и его дефицит составил 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП) по сравнению с профицитом в размере 1,9 трлн рублей (1,8% ВВП) в 2019 году.

Российский банковский сектор пока не устойчив, но среднесрочные последствия еще предстоит увидеть. Рост кредитования поддерживался восстановлением экономики и программами государственной кредитной поддержки. Неработающие ссуды в 2021 году в основном не изменились и составили около 9% от общей суммы.

Хотя занятость по-прежнему ниже уровня, предшествующего пандемии, к концу 2020 года на рынке труда начали появляться некоторые признаки улучшения. Уровень безработицы в стране снижался с августа прошлого года после достижения пика в 6,4%, до 5,4% в марте 2021 года. Однако этот показатель все еще на 0,7 процентных пункта выше, чем в том же месяце предыдущего года, то есть рынки труда еще не вернулись на уровни, которые были до пандемии.

Средняя реальная заработная плата увеличилась на 1,7% в период с 2019 по 2020 год, но важные различия между видами экономической деятельности не так очевидны: в секторах, которые понесли наибольшие потери занятости, также наблюдались самые большие потери реальной заработной платы. Реальная заработная плата увеличилась в сельском хозяйстве, телекоммуникациях и здравоохранении, но упала во многих других секторах, при этом значительно снизились в сфере гостеприимства, строительства, культуры, спорта, досуга и торговли.

Согласно отчету, повышение реальной заработной платы не компенсирует снижение располагаемого дохода на душу населения, который за последние три квартала 2020 года был ниже на 7,9%, 5,3% и 1,7%, соответственно, чем в аналогичные периоды прошлого года.

Отчет содержит специальный тематический раздел о сокращении вдвое бедности в России с помощью экономически эффективных сетей социальной защиты. Национальная цель России - сократить бедность вдвое до 6,6% к 2030 году. Хотя российская система социальной защиты играет важную роль в сокращении бедности, ее стоимость довольно высока: страна тратит более 3% ВВП, или $30 млрд в год на программы социальной помощи. Этот уровень расходов более чем в три раза превышает совокупный дефицит доходов всех бедных семей в стране до трансфертов.

”В России создана впечатляющая система социальной защиты. Расходы на системы социальной защиты превышают расходы в регионе Европы и Центральной Азии, которые равны 2,2% ВВП, - сказал Рено Селигманн, региональный директор Всемирного банка в России. - Внедрение национальной целевой программы по оказанию финансовой помощи людям, живущим за чертой бедности, может стать ключом к экономически эффективному сокращению бедности. На наш взгляд, реализация такой программы могла бы сократить бедность быстрее и с меньшими финансовыми затратами”.