В воскресенье в Москву вернется осенняя погода

Сентябрьский холод придет в столичный регион в воскресенье, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября", - поделился синоптик, передает РИА Новости.

На юге Подмосковья могут пройти дожди, в остальных районах облачно, без осадков. Днем воздух в Москве прогреется до 13-15 градусов, по области - до 11-16 градусов.

"Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено", - предупредил Тишковец.