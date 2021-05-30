Эрдоган: "Мечеть Таксим символизирует рождение великой и сильной Турции, которая вселяет надежды в своих друзей"

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу открыл мечеть Таксим на исторической площади Стамбула в начале знаменитого проспекта Истикляль, положив конец бесчисленным спорам о необходимости ее строительства, пишет турецкая "Сабах". Мечеть, строительство которой началось в 2017 году, финансировалась тремя братьями, которые владеют крупной строительной компанией, и стала первым крупным сооружением в районе, где расположено множество церквей.

Ее размер превосходит близлежащие небольшие мечети османской эпохи, а площадь позволяет совершать молитвы одновременно четырем тысячам человек. Мечеть расположена на углу площади, которую посещают миллионы людей, и в начале знаменитого проспекта Истикляль, напротив Культурного центра Ататюрка, а также нового строящегося здания, в котором разместятся оперный театр и другие культурные объекты. К западу от мечети находится парк Гези, в 2013 году оказавшийся в центре печально известных беспорядков.

Выступая на церемонии открытия, Эрдоган подвел итоги работы по строительству мечети и посетовал, что ”место перенесло множество страданий”. ”Я вырос в районе Касымпаша и помню времена, когда мусульмане были вынуждены молиться, подстилая газеты. Хочется, чтобы новая мечеть наполнилась верующими, а звук азана (призыв к молитве) был слышен вечно”, - сказал президент. Он добавил, что мечеть с цифровой библиотекой, читальными и выставочными залами также станет важным центром культуры и искусства Стамбула. ”Для меня мечеть Таксим, как и Большая мечеть Святой Софии, подарок к 568-й годовщине завоевания Стамбула, - сказал Эрдоган. - Мечеть была мечтой, к которой страна шла много столетий. Не сомневайтесь, что звук азана помешает всем тем, кто строит заговоры против нашей страны. Мечеть Таксим символизирует рождение великой и сильной Турции, которая вселяет надежды в своих друзей и братьев”.

Строительство мечети кажется простой задачей в Турции, хотя и светской стране, но с населением преимущественно мусульманским. Но мечеть Таксим, которую первоначально планировалось построить в 1950-х годах, за прошедшие годы столкнулась со множеством трудностей: от отсутствия финансирования до противодействия властей. Сам Эрдоган был членом фонда, созданного в 1990-х для строительства мечети, и во время пребывания на посту мэра Стамбула выражал желание построить мечеть.

По словам историков, планы строительства мечети на площади Таксим восходят к началу XX века и представляют собой ответ на строительство великолепной православной церкви в районе, который во времена Османской империи в основном населяли немусульмане. Поэт Назым Хикмет был среди тех, кто сетовал на ”одиночество” Ага Джами на Таксиме, ”в этом квартале, где живут неверные”, в стихотворении, написанном в 1921 году, когда Стамбул находился под оккупацией союзных войск после Первой мировой войны.

Предыдущие правительства считали мечеть ”ненужной”, попытки ее строительства натыкалась на сопротивление светской элиты, которая считала инициативу актом ”исламизации”. Первый шаг был сделан в 1952 году ассоциацией, возглавляемой Феридуном Нафиз Узлуком, потомком суфийского философа Мевлана Джалаладдина Руми. Однако усилия ассоциации не увенчались успехом. В 1960 году группа бизнесменов пыталась возродить проект, а тогдашний премьер-министр Сулейман Демирель приказал продать участок, принадлежащий Казначейству и государственному банку, Управлению фондов с целью строительства мечети в 1965 году. Тем не менее мэр Стамбула от политического соперника Демиреля, Народно-республиканской партии (НРП), подал иск в суд, и суд, в свою очередь, заблокировал выделение земли под мечеть. В 1979 году Демирель снова попытался продвинуть строительство мечети, на этот раз постановлением правительства. Тем не менее военный переворот 1980 года снова сорвал его планы. Депутат, отец братьев Эльмас, приступивших к строительству в 2017 году, искал финансирование для строительства мечети в 1983 году, когда после правления хунты к власти пришла партия ”Родина” (ANAP). Но верховный суд нанес удар по планам, постановив, что мечеть ”не соответствует принципам общественного блага и городского планирования”.

В 1991 году группа бизнесменов и высокопоставленных лиц основала Фонд культуры и искусства Таксим с целью создания мечети. Среди них были Коч и Сабанджи, двое представителей самых известных бизнес-династий Турции, а также профессор, бывший глава Управления по делам религий (DİB), ученые, журналисты, писатели и Эрдоган, который в то время был активным членом Партии благосостояния и кандидатом в депутаты. Фонд добивался изменения планов зонирования от муниципалитета, но его просьбу долго игнорировали.

Эрдоган был избран мэром Стамбула в 1994 году после того, как в ходе своей предвыборной кампании пообещал разрешить строительство мечети. Тогдашний премьер-министр Неджметтин Эрбакан также добивался возведения мечети, но столкнулся с политическими и бюрократическими препятствиями. Три года спустя Эрбакан подал в отставку вскоре после переворота 1997 года, который стал кульминацией длительной кампании против ”исламистского” правительства и его сторонников, подвергшихся "охоте на ведьм" со стороны светской элиты. Эрдоган вновь пообещал построить мечеть в 2013 году, когда занимал пост премьер-министра, а также восстановить исторические османские казармы в парке Гези. Но протесты против планов реконструкции, переросшие в беспорядки, снова отложили реализацию планов. Президент подтвердил свое обещание, выступая через два дня после попытки государственного переворота в 2016 году, а Алтан Эльмас попросил президента разрешить ему построить мечеть.

Мечеть была одобрена в январе 2017 года Советом по сохранению памятников культуры, который наблюдает за строительством на сохраняемых исторических площадках. Так было устранено последнее препятствие для возведения мечети.

Она была построена по архитектурной системе ”сверху вниз” и стала единственной мечетью в Турции, созданной таким способом. Глубокие земляные работы не потребовались, и территория вокруг мечети была сохранена. Традиционная архитектура мечети сочетается с современными элементами, вдохновленными архитектурными особенностями зданий XIX века в районе Бейоглу. Здесь также находится культурный центр, где будут проходить выставки. Площадь 2950 квадратных метров открыта для богослужений. В мечети, построенной на площади около 16 тыс. квадратных метров, также есть парковка на 163 машины.

Трехэтажная мечеть, спроектированная двумя турецкими архитекторами в стиле ар-деко. Купола из титано-цинкового сплава украшают мечеть, построенную из добротного мрамора, привезенного из Бурсы и Анталии. У мечети два минарета высотой 64 метра. В интерьере представлены работы каллиграфиста Давута Бекташа и художника-миниатюриста Адема Турана. В мечети постелены ковры желтого цвета, специально сотканные в западной провинции Маниса. Высота михраба (молитвенной ниши, указывающей направление на Каабу) составляет 8,5 метров. На потолке - 60 люстр, диаметры которых составляет 12 метров, а длина - 20 метров. Здание было опрыскано 25 тоннами розовой воды, привезенной из Испарты, где выращивают розы, чтобы продолжить традицию открытия новых мечетей, восходящую ко временам Османской империи.