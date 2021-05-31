Иса Калантари: Иран исчезает с лица земли из-за недостатка водных ресурсов

Иранские власти нередко преуменьшают масштабы различных кризисов в стране, но сейчас бьют тревогу по поводу нарастающего водного кризиса, который может спровоцировать полномасштабный конфликт из-за доступа к жизненно важным ресурсам, пишет Аsia Times. По словам министра энергетики Резы Ардаканиан, предстоящее лето в иранском календарном году будет ”самым засушливым за последние пять десятилетий”.

Министр выразил обеспокоенность пиковым спросом на питьевую воду и поставил под сомнение способность правительства обеспечить бесперебойное водоснабжение в масштабах страны. Иран сейчас переживает самую суровую засуху за полвека, возникшую в результате изменения климата и снижения количества осадков по сравнению с предыдущими годами. Власти не смогли устранить последствия рекордно засушливого периода и всё чаще говорят об экзистенциальных рисках, связанных с надвигающимся водным кризисом.

Глава Департамента окружающей среды Иса Калантари заявил, что ”Иран исчезает с лица земли” из-за недостатка водных ресурсов. Еще в 2018 году Калантари заявил, что если текущие уровни потребления воды для сельскохозяйственных нужд не изменятся, густонаселенные южные и восточные районы Ирана останутся полностью без воды за менее чем 25 лет. ”Если мы не найдем решения водного кризиса, около 50 млн иранцев иммигрируют из страны. Возможно, Иран прекратит свое существование”. Он шокировал иранцев, предупредив, что ”война за воду” быстро распространяется из одной провинции в другую, поглощая деревни. Сторонник реформ Калантари не скупится на слова, когда публично говорит о проблемах. Он напомнил, что , в соответствии с консенсусом, достигнутым на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году, к странам был обращен призыв: использовать только 40% возобновляемых водных ресурсов.

Но Иран в течение многих лет использует более 100% своих возобновляемых запасов. ”Мы, официальные лица страны последние 40 лет, должны нести ответственность перед историей в отношении решений, которые приняли на высоком уровне и которые привели к разрушению окружающей среды в республике”, - сказал Калантари на недавнем вебинаре.

Плохо построенные плотины

По оценкам Иранской метеорологической организации, количество осадков в южных провинциях Систан и Белуджистан на 82% ниже долгосрочного среднего уровня, а в провинции Хормозган, граничащей с Персидским и Оманским заливами, выпадает на 86% меньше осадков, чем обычно. Иран вложил значительные средства в строительство плотин по всей стране, которые, по мнению экспертов, играют негативную роль в испарении возобновляемых запасов воды и в большинстве случаев построены плохо.

Емкость водохранилища плотин страны упала на 10 миллиардов кубометров с прошлого года, составив 29,5 млрд кубометров на текущий год. Неконтролируемый забор воды из плотин в последние десятилетия привел к потере запасов на общую сумму 130 млрд кубометров, а водный баланс водоносных слоев в настоящее время стал отрицательным.

Правительство не может снабдить питьевой водой менее развитые регионы, отдаленные города и деревни, что значительно затруднило сельскохозяйственную деятельность. Агробизнес потребляет 92% возобновляемых водных ресурсов Ирана, что намного превышает средний мировой показатель (70%). В связи с тревожной тенденцией к сокращению количества осадков, порождающей жесткую национальную конкуренцию за доступ к сокращающимся запасам воды, фермеры используют все возможности для сохранения урожая, в том числе путем строительства незаконных колодцев.

Фермеры незаконно отводят 4,7 млрд кубометров воды ежегодно, роя собственные колодцы или устанавливая водяные насосы. Такая практика стала камнем преткновения на пути амбициозных планов правительства сократить общий забор из грунтовых колодцев на 11 млрд кубометров. Некоторые ученые обвиняют неэффективность ирригационных систем Ирана в изменении циклов спроса и предложения для сельского хозяйства и промышленности.

”Около 80-90% воды в стране используется в сельском хозяйстве. Но ирригационные системы по-прежнему в основном традиционные с очень низкой эффективностью. Несмотря на все инвестиции, внедрение высокоэффективных ирригационных систем, особенно на небольших фермах, идет очень медленно”, - сказал доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Университета Саскачевана Саман Разави.

”Некоторые отрасли, для которых нужна вода, расположены в регионах, где водный дефицит последствие геополитической напряженности, что усугубляет проблему. Конечно, рост населения также должен быть учтен. Излишне говорить, что уравнение водного баланса не выполняется", - добавил Разави.

Климатические изменения и недобросовестное управление, которые спровоцировали беспрецедентный водный кризис, сказывается не только на сельскохозяйственном секторе. У многих простых иранцев нет доступа к чистой питьевой воде, и эксперты предупреждают, что в ближайшие годы Ирану следует ожидать увеличения миграции из сельских районов в города с более развитыми водоочистными сооружениями.

Заместитель министра энергетики Ирана Гасем Тагизаде Хамеси еще в прошлом году заявил, что почти 10 миллионов иранцев не имеют устойчивого доступа к воде. Он отметил, что в шести тысячах деревнях полностью отсутствует эффективное водоснабжение, а жители получают ограниченное количество воды, которое им доставляют в цистернах.

Доцент кафедры строительства, гражданской и экологической инженерии Университета Конкордия Али Наземи рассказал в интервью Asia Times, выразил сожаление по поводу того, что иранские политики отложили решение водной дилеммы на второй план: ”Калантари совершенно прав, и, безусловно, нужно что-то делать. Но в сегодняшней президентской избирательной кампании я не вижу, чтобы хоть один из кандидатов высказывался по поводу окружающей среды. Никто не говорит о проблемах климата, и это пугающая тенденция для такой страны, как Иран”.

Ситуация усугубляется тем фактом, что стратегически важные водоемы, граничащие со страной - Каспийское море, Персидский и Оманский залив - не могут рассматриваться как вспомогательные для снабжения питьевой водой, если не будут запущены дорогостоящие опреснительные установки, что, по мнению экспертов, не является жизнеспособным вариантом для Ирана.

”Соленая вода не дает конкурентного преимущества с точки зрения снабжения пресной водой. По сути, проблема Ирана в том, что он чрезмерно использует запасы пресной воды, - сказал ученый-эколог и старший научный сотрудник Центра международных и региональных исследований имени Макмиллана и стипендиат программы Генри Харта Райса в Йельском университете Кавех Мадани. - Объем используемой воды давно превысил возобновляемые запасы, и эту ситуацию я бы описал как водное банкротство”.

Конфликты из-за воды

”Мы видели конфликты, которые вспыхивали в Иране из-за перекачки воды или строительства водной инфраструктуры. У нас были конфликты в центральном Иране, в том числе в провинциях Исфахан, Чахармахал, Бахтиари и Хузестан. У нас были случаи забастовок, напряженности и даже гибели людей, - сказал о Мадани. - Нехватка воды и проблемы с несправедливым распределением водных ресурсов могут спровоцировать усиление напряженности. Но мы, как эксперты по этой проблеме, больше всего боимся массовой миграции в поисках работы и средств к существованию, маргинализации сообществ, неравенства и последующей напряженности, как это происходит в других частях мира”.

Несмотря на все грубые ошибки, допущенные Ираном в управлении своими природными ресурсами, ученые считают, что еще можно предпринять шаги, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. ”Страна может справиться с кризисом только при смене парадигмы от эксплуатации существующих водных ресурсов к значительному их сохранению и устойчивому использованию доступной воды”, - сказал доцент кафедры гидрологии и водных ресурсов Университета Западного Онтарио Мохаммад Реза Наджафи.

Канадский ученый рекомендует Ирану руководствоваться мерами по адаптации - ”Управляемым питанием водоносных горизонтов” (MAR) и подходом ”Устойчивые городские дренажные системы” (SuDS), чтобы снизить уязвимость к изменению климата и регулировать потребления ресурса.

Эксперты сходятся во мнении, что иранское правительство делает недостаточно для решения кризиса водной недееспособности. Не признавая необходимость смены парадигмы в управлении ресурсами на государственном уровне, Тегеран оттеснил на задний план ученых, которые своими предложениями пытаются помочь политикам разработать надежную стратегию, направленную на повышение экологической устойчивости страны.

”Решение водных и экологических проблем Ирана требует полномасштабного внимания со стороны правительства и ученых. Однако часто эксперты отчуждаются в угоду близорукой политике, - сказал доцент Государственного университета Бойсе, занимающийся исследованием изменения климата, Моджтаба Садех. - Иран вовлечен в несколько полномасштабных глобальных кризисов и находится под санкциями, которые снижают приоритет водных и экологических проблем. Надеюсь, что Иран придет к более рациональному использованию воды. Однако текущие тенденции не кажутся многообещающими”.