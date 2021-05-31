Домашние животные заменили японцам детей

По мере того как демографический кризис Японии продолжает углубляться, все больше семей отдают предпочтение собакам, кошкам и даже экзотическим домашним животным. Одиночество и скука во время пандемии коронавируса способствовали развитию этой тенденции. Как отмечает Deutsche Welle, пандемия коронавируса усугубила и без того тревожный спад рождаемости в Японии. Согласно последним статистическим данным Министерства внутренних дел Японии, на 1 апреля было зарегистрировано всего 14,93 миллиона детей в возрасте от 14 лет и младше, что на 190 тыс. меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1950 года.

На этом фоне в Японии растет число домашних животных. По данным Японской ассоциации кормов для домашних животных, по всей стране зарегистрировано около 20 млн кошек и собак, и в 2020 году домашних животных стало на 60 тыс. больше. Крис Данн, руководитель японского отделения пищевой компании Pet Planet, рассказал Deutsche Welle, что спрос на домашних животных резко вырос после того, как правительство объявило первое чрезвычайное положение в апреле прошлого года. ”В прошлом году произошло резкое увеличение продаж. Возможно, это связано с тем, что все больше людей покупают собак и кошек. Они готовы тратить деньги на лучшую еду для них”, - сказал Данн, добавив, что продажи увеличились за последние 12 месяцев.

Скука и одиночество стимулируют продажи домашних животных

Данну причины роста продаж домашних животных понятны: ”За последний год людям пришлось провести много времени дома, и очень быстро им стало скучно и одинок. Они хотели отвлечься, и домашние животные стали для них отличной компанией и идеальным решением проблемы”. По словам Данна, собаки, например, дают семьям возможность выйти на улицу, чтобы немного размяться. Основная причина, по которой люди в Японии покупают домашних животных, - психологическая поддержка, независимо от того, делают они это сознательно или нет. Но когда дело доходит до владения домашним животным в Японии, возникает ряд проблем. Многие люди в городских районах живут в квартирах без садов или зеленых насаждений. Решением зоомагазинов было продвижение животных, которые могут проживать в небольших помещениях.

Также растет популярность аксессуаров для домашних животных. У Юки Ито есть хомяк, которому почти 3 года, в ее доме в Иокогаме, где за ним ухаживают двое ее детей, Рио и Дэн. ”Я считаю, что детям важно иметь домашних животных, потому что так они становятся более ответственными. - сказала она. - Они должны кормить его, менять подстилку и следить за тем, чтобы он чувствовал себя хорошо. ”Конечно, когда у тебя есть домашнее животное, сложно уехать дольше, чем на пару дней, но преимуществ больше, чем недостатков. Муж говорит, что счастлив, когда возвращается с работы, дети уже спят, но хомяк приветствует его”.

Многие владельцы домашних животных в Японии происходят из семей со средним и высоким доходом, поэтому за резким ростом продаж домашних животных последовало появление огромного количества аксессуаров для животных. Зоомагазины в Японии часто предлагают разнообразную одежду для собак от дождевиков до модных костюмов. Помимо поводков, ошейников, игрушек и кроватей для животных, наиболее популярными товарами являются коляски для перевозки домашних животных в парк.

Спрос на экзотические виды

Данн сказал, что люди выбирают экзотических и необычных животных в качестве домашних питомцев: ”Возможно, это желание перещеголять остальных, но, скорее всего, людям уже недостаточно иметь просто собаку, поэтому они покупают очень дорогих рыбок, редких рептилий или птиц”. В мае полиция Иокогамы занималась поиском 3,5-метрового желтого сетчатого питона, который сбежал из резервуара в квартире его владельца. Исчезновение 10-килограммовой змеи вызвало ужас во всем районе и попало в заголовки местных новостей. Спустя две недели змея была обнаружена прячущейся на чердаке у мужчины.

Спросом также пользуются редкие и охраняемые виды животных, как правило, ящерицы и насекомые. Сотрудники таможни в аэропортах Японии регулярно сообщают о гражданах, пойманных на попытке ввоза в страну исчезающих видов. Группы по защите животных также выразили обеспокоенность по поводу бума домашних питомцев во время пандемии, напоминая владельцам о том, что с животными нельзя обращаться как с одноразовыми игрушками, и когда жизнь вернется в нормальное русло, они должны продолжать заботиться о своих новых членах семьи.