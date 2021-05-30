Пашинян выставляет Армению на торги между Россией и Западом

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. 27 мая группа армянских солдат была задержана служащими ВС Азербайджана при пересечении государственной границы. Баку определил инцидент как диверсионную вылазку армянских военных, Ереван же поспешил заявить о пленении солдат инженерных войск, зачем-то отправленных в зону назревавшего противостояния.

Это не помешало армянским информационным изданиям развернуть пропагандистскую компанию, поддержанную всеми без исключения политическими силами республики, собирающимися принять участие во внеочередных парламентских выборах.

Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы с использованием советских картографических материалов в присутствии экспертов из Минобороны России, видимо, оказался не по силам армянской политической элите. Спустя месяц с момента обострения ситуации на границе в Сюнике и Гехаркунике, в Ереване заявили, что Азербайджан якобы медленно поглощает территорию Армении, в то время как Россия ничего не может с этим поделать. Такой откровенно антироссийский сценарий можно было бы считать выдумкой, учитывая то, что именно российская миротворческая миссия следит за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе, параллельно обеспечивая безопасность Армении. Однако опубликованный на днях "план Пашиняна" вынуждает взглянуть на ситуацию на границе совершенно под иным углом.

"План Пашиняна" - попытка снять с себя ответственность за решение вопросов государственного значения. И.о. премьера предлагает отвести вооруженные подразделения двух сторон на безопасное друг от друга расстояние, а вдоль границы разместить международных наблюдателей из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Очевидно, что Ереван заинтересован в привлечении западных партнеров к урегулированию ситуации на границе. Предложение Пашиняна было горячо поддержано со стороны ЕС сразу после того, как и.о. премьера озвучил его на заседании Совбеза республики. Казалось бы, дорожная карата по урегулированию оставшихся противоречий между Арменией и Азербайджаном была на руках, но "карабахский синдром" побуждает Ереван превратить границу между республиками в подобие того, что существовало в Карабахе на протяжении 30 лет.

За скромным предложением Пашиняна, которое он явно приберег для предвыборной гонки, скрывается отчетливое стремление частично возродить деятельность Минской группы ОБСЕ. Можно предположить, что таким образом он пытается восстановить присутствие западных стран в пространстве интересов Армении и Азербайджана. Технически Пашинян не отказывается от поддержки России, но косвенно выставляет Армению в качестве элемента торга, пренебрегая вопросами национального суверенитета. Оккупация Карабаха не могла длиться вечно, поэтому привыкшей спекулировать на теме межгосударственных отношений армянской политической элите Армении, проще превратить границу Сюника и Гехаркуника в очередную горячую точку на карте Южного Кавказа, чтобы дальше заниматься поиском наиболее приемлемого для себя внешнеполитического вектора развития Армении.

Пашинян остается верным прозападным политическим взглядам, пытаясь разбавить влияние Москвы через сопредседателей Минской группы. Эта позиция раздражает русофильское крыло армянской политики, которая с опасением ожидает резкой реакции со стороны Москвы. Свои опасения не скрывает и первый президент Армении, полагая, что политическая близорукость Пашиняна может спровоцировать гражданскую войну. См. "Левон Тер-Петросян: "Июньские выборы могут закончиться гражданской войной".

Действительно, события последнего месяца продемонстрировали, что и.о. премьера не контролирует ситуацию границе. Вместо этого Пашинян готовится к выборам, злоупотребляя тем, что все его нынешние оппоненты, включая главного соперника, экс-президента Роберта Кочаряна, не интересны ни Москве, ни Западу. Однако если атмосфера в Армении и дальше будет подпитываться страхом от неопределенности на границе, то юг Армении рискует стать неспокойным регионом, а сама страна может погрузиться в хаос.