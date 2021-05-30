Netflix покажет "Брата" и "Брата-2" 1 июня

Легендарные российские криминальные драмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" смогут увидеть зрители американского стримингового сервиса Netflix во вторник 1 июня. Такое сообщение опубликовано на сайте площадки.

"Брат" вышел на экраны в 1997 году, "Брат-2" - в 2000-м. Главные роли в обеих частях сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, напоминает ТАСС.

В пресс-службе кинокомпании СТВ, занимавшейся производством кинолент, уточнили, что на Netflix также появятся также другие их картины, в том числе снятые Александром Рогожкиным, Петром Бусловым, Климом Шипенко, мультфильмы студии "Мельница" и прочие проекты.