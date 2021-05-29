Шоу арабских скакунов пройдет сегодня на Ставрополье

Сегодня, 30 мая, на Терском племенном конезаводе на Ставрополье состоится яркое шоу арабских скакунов. Об этом сообщают СМИ.

В программу праздника войдут выступления каскадеров, показ элитных лошадей, театрализованное представление истории завода. На мероприятие приедут потенциальные покупатели арабских скакунов, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Терский племенной конезавод №169, расположенный в поселке Новотерском Минераловодского округа, разводит чистокровных "арабов" с 1889 года.

Два ключевых события, ежегодно собирающие тысячи гостей, - это шоу арабских скакунов и День открытых дверей, запланированный в 2021 году на конец августа.