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Шоу арабских скакунов пройдет сегодня на Ставрополье

Шоу арабских скакунов пройдет сегодня на Ставрополье

Сегодня, 30 мая, на Терском племенном конезаводе на Ставрополье состоится яркое шоу арабских скакунов. Об этом сообщают СМИ.

В программу праздника войдут выступления каскадеров, показ элитных лошадей, театрализованное представление истории завода. На мероприятие приедут потенциальные покупатели арабских скакунов, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Терский племенной конезавод №169, расположенный в поселке Новотерском Минераловодского округа, разводит чистокровных "арабов" с 1889 года.

Два ключевых события, ежегодно собирающие тысячи гостей, - это шоу арабских скакунов и День открытых дверей, запланированный в 2021 году на конец августа.

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Вестник Кавказа

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