Серебряный призер ОИ Яна Кудрявцева проведет мастер-класс по художественной гимнастике в Махачкале

Обладательница серебряной медали Олимпиады, российская гимнастка Яна Кудрявцева проведет в первый день лета мастер-класс в Махачкале, об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Дагестана.

Мероприятие состоится в универсальном зале Дагестанского центра волейбола и будет посвящено Международному дню защиты детей.

Организатор благотворительного мастер-класса - Дагестанская региональная общественная организация "Федерация художественной гимнастики", передает РИА "Дагестан".

Напомним, Яна Кудрявцева - серебряный призер ОИ в Рио-де-Жанейро, тринадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка Европейских игр по художественной гимнастике.