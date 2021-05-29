Британский и норвежский ученые нашли "доказательство" искусственного происхождения COVID-19

Британский ученый Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен нашли "доказательство" искусственного происхождения коронавируса, сообщает Daily Mail.

Они полагают, что китайские ученые создали SARS-Cov-2 в лаборатории в Ухане, после чего попытались "замести следы", чтобы все улики говорили в пользу естественного происхождения вируса.

Сначала Далглиш и Соренсен изучили эксперименты, проходившие в Ухане между 2002 и 2019 годами, и сделали вывод, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими специалистами, якобы придумали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По словам Далглиша и Соренсена, цель заключалась в том, чтобы увеличить контагиозность вируса природного происхождения, а это требовалось, чтобы лучше изучить его потенциальное воздействие на людей.

Авторы исследования полагают, что китайские ученые взяли "основу" коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем "прикрепили" к ней новый "шип". Об этом, по их мнению, говорит ряд из четырех аминокислот, найденный Далглишем и Соренсеном в "шипе" коронавируса.

Норвежский вирусолог пояснил, что все аминокислоты имеют положительный заряд, из-за чего вирус может плотно цепляться за отрицательно заряженные элементы человеческих клеток, подобно магниту.

"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд - это крайне маловероятное явление", - цитирует Соренсена РИА Новости.